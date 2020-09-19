Zoox стала четвёртой компанией, чьи машины смогут ездить по Калифорнии без водителей

Калифорния давно стала главным тестовым полигоном для испытаний беспилотных автомобилей. Местные власти выдали разрешение на испытания примерно 60 компаниям, но условия для большинства из них подразумевают наличие водителя за рулём. Zoox, купленная недавно Amazon, стала четвёртой компанией, от которой наличие испытателя за рулём не требуется.

Источник изображения: Bloomberg

Пока Zoox получила разрешение на испытания двух прототипов в окрестностях своей штаб-квартиры в Калифорнии, как отмечает Bloomberg. За рулём каждой из машин не обязан находиться страхующий водитель, но испытания разрешается проводить только в хорошую погоду и на дорогах общего пользования с ограничением скорости до 72 км/ч. Ещё четыре года назад Zoox получила право испытывать свои прототипы в Калифорнии при наличии испытателей за рулём.

Сложно сказать, какое значение имели лоббирующие способности материнской компании Amazon, но сейчас проводить испытания без водителей на общественных дорогах Калифорнии могут только четыре разработчика беспилотных транспортных средств: помимо Zoox, такой привилегии удостоилась принадлежащая Alphabet компания Waymo, а также менее известные Nuro и AutoX Technologies. Компания Zoox была основана летом 2014 года, а нынешней весной её купил за $1 млрд гигант интернет-торговли Amazon. Эксперты сходятся во мнении, что новым владельцам бизнеса придётся вложить многие миллиарды долларов, прежде чем системы управления Zoox будут готовы к коммерческой эксплуатации. Самая очевидная для Amazon сфера применения этих разработок — создание автоматических средств доставки товаров.



