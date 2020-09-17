В Украине начали устанавливать новые дорожные знаки. Они должны обезопасить велосипедистов. Об этом сообщил «Укравтодор» на своей странице в Facebook.

Новые дорожные знаки называются «Опережайте безопасно». Они призывают водителей не приближаться к велосипедистам ближе, чем на полтора метра в момент опережения. Эти знаки были созданы по инициативе Службы автомобильных дорог в Львовской области. В их разработке помогали представители велообщественности.

Сейчас такие дорожные знаки уже можно встретить во Львовской области. Их устанавливают на тех участках дорог, где чаще всего можно встретить велосипедистов и где часто происходят ДТП (у полиции есть соответствующая статистика).

В ближайшем будущем дорожные знаки «Опережайте безопасно» появятся во всех областях Украины. Они должны помочь снизить количество ДТП с участием велосипедистов.

Ранее стало известно, что «Укравтодор» вместе с Национальной полицией запустил проект по улучшению дорожной навигации. Благодаря этому водителям станет проще ориентироваться на украинских дорогах. Новая навигация устанавливается на новых или отремонтированных трассах. Пока эксперимент проходит только во Львовской области.