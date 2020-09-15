ЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault Arkana

ЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault Arkana

В Днепре на автовозе заметили кроссовер Renault Arkana, который выпустил ЗАЗ. Об этом информирует сообщество «Украинские автомобили» в Фейсбуке.

К сожалению, фотографий этой новинки нет. Есть только сообщение о том, что её видели в Днепре.

Как известно, ЗАЗ официально подтвердил, что подписано соглашение с компанией Renault о серийном выпуске легковых автомобилей. Правда, официально пока не объявлено, какие именно машины будут делать в Запорожье.

ЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault Arkana

Речь, видимо, идет про семейство Lada. Кроме того, там наладят серийное производство Renault Arkana. Во всяком случае, этот кроссовер уже заметили, когда его везли через Днепр.

В Украине Renault Arkana пока ещё не продают. Это кроссовер с элементами стиля купе. В базовой комплектации есть кондиционер, система контроля давления в шинах, предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности, регулировка руля по высоте и по вылету, гарантия 6 лет на антикоррзийную защиту и многое другое.


Максимов Віталій, Тудей

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