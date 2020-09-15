ЗАЗ выпустил первый кроссовер Renault Arkana

В Днепре на автовозе заметили кроссовер Renault Arkana, который выпустил ЗАЗ. Об этом информирует сообщество «Украинские автомобили» в Фейсбуке.

К сожалению, фотографий этой новинки нет. Есть только сообщение о том, что её видели в Днепре.

Как известно, ЗАЗ официально подтвердил, что подписано соглашение с компанией Renault о серийном выпуске легковых автомобилей. Правда, официально пока не объявлено, какие именно машины будут делать в Запорожье.

Речь, видимо, идет про семейство Lada. Кроме того, там наладят серийное производство Renault Arkana. Во всяком случае, этот кроссовер уже заметили, когда его везли через Днепр.

В Украине Renault Arkana пока ещё не продают. Это кроссовер с элементами стиля купе. В базовой комплектации есть кондиционер, система контроля давления в шинах, предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности, регулировка руля по высоте и по вылету, гарантия 6 лет на антикоррзийную защиту и многое другое.