Спрос на электрокары в Украине в августе упал на 11%

В августе украинцы купили 647 электромобилей, из которых 625 легковых авто и 22 — коммерческие. Об этом сообщает «Укравтопром».

Спрос на электрокары в Украине в августе упал на 11%
Фото: glavcom.ua

По сравнению с августом 2019 спрос на легковые электрокары в стране обвалился на 11%, на коммерческие авто на электротяге — на 61%.

В июле этого года также наблюдалась отрицательная динамика регистраций электромобилей: легковые — минус 18%; коммерческие — минус 33%.

Что выбирают украинцы

Как сообщается, украинцы, как и прежде, покупали больше б/у электрокаров, доля импортируемого секонд-хенда на августовском рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте новым был только один автомобиль.

Топ-10 электрокаров

Неизменным лидером среди легковых электрокаров остался Nissan Leaf, в августе украинцы приобрели 147 авто этой модели.

В десятку самых популярных попали:

  • Tesla Model 3 — 98 шт.;
  • Tesla Model S — 66 шт.;
  • Fiat 500е — 50 шт.;
  • Tesa Model X — 35 шт.;
  • Hyundai Ioniq — 33 шт.;
  • Chevrolet Bolt — 32 шт.;
  • BMW i3 — 24 шт.;
  • Volkswagen Е-Golf — 23 шт .;
  • Mercedes-Benz B -Class Electric Drive — 22 шт.

В части коммерческих электромобилей почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. — 18 регистраций в месяц.

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