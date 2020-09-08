Спрос на электрокары в Украине в августе упал на 11%
В августе украинцы купили 647 электромобилей, из которых 625 легковых авто и 22 — коммерческие. Об этом сообщает «Укравтопром».
По сравнению с августом 2019 спрос на легковые электрокары в стране обвалился на 11%, на коммерческие авто на электротяге — на 61%.
В июле этого года также наблюдалась отрицательная динамика регистраций электромобилей: легковые — минус 18%; коммерческие — минус 33%.
Что выбирают украинцы
Как сообщается, украинцы, как и прежде, покупали больше б/у электрокаров, доля импортируемого секонд-хенда на августовском рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте новым был только один автомобиль.
Топ-10 электрокаров
Неизменным лидером среди легковых электрокаров остался Nissan Leaf, в августе украинцы приобрели 147 авто этой модели.
В десятку самых популярных попали:
- Tesla Model 3 — 98 шт.;
- Tesla Model S — 66 шт.;
- Fiat 500е — 50 шт.;
- Tesa Model X — 35 шт.;
- Hyundai Ioniq — 33 шт.;
- Chevrolet Bolt — 32 шт.;
- BMW i3 — 24 шт.;
- Volkswagen Е-Golf — 23 шт .;
- Mercedes-Benz B -Class Electric Drive — 22 шт.
В части коммерческих электромобилей почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. — 18 регистраций в месяц.