В результате ДТП на летней террасе кафе в Киеве пострадали двое посетительниц

В Деснянском районе Киева вечером 1 сентября произошло автопроисшествие на террасе кафе. В результате ДТП с места происшествия госпитализировали двух пострадавших.

Пресс-служба полиции Киева информирует, что инцидент произошел около 20:45 на улице Оноре де Бальзака.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata во время разговора с кассиром заведения питания нажал на педаль газа. Из-за этого автомобиль наехал на декоративную клумбу, которая врезалась в столик, за которым находились клиенты.

Пострадавших: девушку 1999 года рождения с травмой грудной клетки и 41-летнюю женщину с переломом ноги, - госпитализировали. Согласно заключению тестирования правонарушителя на драгере, на момент совершения ДТП мужчина не находился под действием алкоголя.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Следственным управлением столичного главка начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.