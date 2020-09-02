«Євробляхери» оголосили про нову акцію протесту і поставили ультиматум владі

Учасники громадської організації «АвтоЄвроСила» анонсували нову акцію протесту в Києві.

Масштабний захід має відбутися у середу, 2 вересня. Завтра о 6:00 під стінами Верховної Ради зберуться тисячі активістів «АвтоЄвроСила», які, у разі непідтримання законопроектів про доступне розмитнення почнуть обливати зеленкою народних депутатів. Про це вони заявили в соцмережах.

«Скільки можна тягнути із прийняттям закону про доступне розмитнення? Скільки можна гратися з терпінням простих людей, яким практично кожний день загрожують штрафи 170 тис. грн. і конфіскація автомобіля? Це вже край! Вимагаємо 02 вересня 2020 року не просто включити до порядку денного на засідання Комітету фінансів, податкової та митної політики комплексний законопроект про доступне розмитнення 3704-3706, а і проголосувати та негайно передати до Верховної Ради України для подальшого оперативного голосування в залі!», – йдеться у повідомленні.

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