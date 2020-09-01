Rolls-Royce рассекретил новую «младшую» модель

Rolls-Royce рассекретил новую «младшую» модель

Младший в модельной линейке Rolls-Royce седан Ghost первого поколения дебютировал 11 лет назад — невероятно давно по меркам современного автопрома. Эта модель была адресована новой категории клиентов, которые хотели получить менее крупный и менее броский «Роллс-Ройс». За 11 лет производства Ghost стал самой успешной моделью в истории марки, однако неизвестно, сумеет ли седан второго поколения обогнать кроссовер Cullinan.

Новый Ghost стал ещё более минималистичным: марка отказалась от поверхностных украшений и перегруженных деталей в пользу лаконичного дизайна, что определённо пошло седану на пользу. «Cамый технологичный Rolls-Royce на сегодняшний день», как его называют британцы, построен на фирменной архитектуре Architecture of Luxury на основе жёсткой алюминиевой пространственной рамы. Ghost нового поколения получил полный привод и полноуправляемое шасси.

Длина седана выросла на 89 миллиметров (5546 мм), ширина — на 30 миллиметров (1978 мм). Новая пневмоподвеска под названием Planar обещает отменную плавность хода и манёвренность, а решётка радиатора по нынешней моде оснащена подсветкой в верхней кромке. Двери автомобиля, сообщает Rolls-Royce, теперь открываются и закрываются автоматически, а под длинным капотом прячется могучий 6,75-литровый мотор V12 с битурбонаддувом мощностью 571 лошадиную силу.

В паре с мотором работает 8-ступенчатый «автомат». С места до 100 км/ч 2,5-тонный седан разгоняется за 4,8 секунды, максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч. Комфорт обеспечивается добавлением в полости кузова композитных демпфирующих волокон, более 100 килограммами звукопоглощающих материалов, установкой двойных стеклопакетов, а также заполнением шин специальной пеной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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