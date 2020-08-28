В ДТП в Одесской области водитель сбил мужчину и оставил умирать

Полиция Одесской области вместе с коллегами из Житомирской области установили местонахождение водителя, виновного в смертельном ДТП. Трагедия произошла несколько дней назад вблизи села Белка Лиманского района. Поздним вечером машина сбила 30-летнего мужчину. Водитель, совершивший ДТП, не остановился и не попытался оказать помощь потерпевшему, а сбежал с места происшествия, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Тело молодого мужчины обнаружили в кювете на утро следующего дня. Полицейские, прибывшие к месту страшной находки, установили личность погибшего. Им оказался 30-летний житель Лиманского района. А эксперты, прибывшие на место происшествия, обнаружили у покойного повреждения, похожие на те, которые обычно случаются при дорожно-транспортных происшествиях.

Впрочем, у правоохранителей почти не было сомнений в том, что там произошло ДТП. Рядом с телом покойного лежали обломки бампера и регистрационный номер автомобиля. По этому номеру полицейские и стали искать виновника происшествия. Оказалось, что Mersedes, на котором был совершен наезд, неоднократно передавался хозяином по доверенности разным пользователям. Но в итоге одесским полицейским все удалось выяснить, что к наезду причастен 38-летний житель Житомирской области. Тут уж на помощь коллегам пришли правоохранители Житомирщины.

Водитель Mersedes не стал отрицать, что в тот день был по делам в Одесской области. Домой он возвращался поздней ночью и почувствовал, как автомобиль на что-то натолкнулся. Однако он и подумать не мог, что в такое время на дороге может быть одинокий человек. Поэтому он не стал останавливаться и поспешил уехать с этого места.

Можно ли верить рассказу водителя – решать будет следствие и суд. Однако один факт не опровергнуть: он не остановился, чтобы попытаться помочь живому существу, которое сбил своим автомобилем.

По факту этого ДТП открыто уголовное производство. Водитель может получить за это правонарушение от 3 до 8 лет лишения свободы.