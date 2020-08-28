ДТП в Киеве: пьяный водитель притворился пассажиром

В украинской столице произошло пьяное ДТП с продолжением. На съезде с моста Патона в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения врезался в отбойник. Но тут же проявил чудеса предприимчивости, чтобы отвести от себя подозрения и избежать законного наказания.

В пресс-службе патрульной полиции Киева на съезде с моста Патона в направлении Набережного шоссе утром в четверг, 27 августа, произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes, который потеряв управление наехал на отбойник.

На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции, который задержал пытавшегося уйти от автомобиля мужчину. Человек был в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные его остановили и попросили рассказать о дорожно-транспортном происшествии.

Мужчина заявил, что за рулем во время ДТП находился другой человек, а он сам был пассажиром. По его словам, водителя Mercedes на скорой помощи увезли в больницу.

Правоохранители проверили слова задержанного, в результате выяснилось, что никого из обозначенного района в больницы города на карете скорой помощи не увозили. Кроме того, были проверены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские выяснили, что мнимый пассажир на самом деле и был водителем авто, совершившего ДТП.

Освидетельствование на состояние опьянения виновник аварии проходить отказался. Инспекторы составили на водителя Mercedes протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области автомобиль с подростками попал в жуткое ДТП. Есть жертвы и пострадавшие.