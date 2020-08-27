Українці створили компактний міський електромобіль із запасом ходу 120 км

У Києві на виставці EcoDrive TECH 2020 презентували компактний сіті-кар на електротязі ELMIZ mini.

Автівку створила українська компанія «Електропрайд».

Розробники зазначили, що електромобіль отримав двигун, який дозволяє розігнати автівку до 60 км/год, а ємності акумулятора вистачає на відстань в 120 км.

Українці створили компактний міський електромобіль із запасом ходу 120 км

Також відомі й розміри електромобіля. Так, його довжина становить 2403 мм, ширина – 918 мм, висота – 1552 мм.

У ELMIZ mini пластиковий кузов та силова установка з китайських комплектуючих.

Більше подробиць про модель в компанії обіцяють розповісти згодом.

Українці створили компактний міський електромобіль із запасом ходу 120 км

В Електропрайд зазначили, що наразі працюють ще над двома проектамі. Це електричний легковий автомобіль Konyk і електровантажівка Volyk. Вже відомо, що легковий електромобіль Konyk буде доступний в трьох модифікаціях: Standart, Standart Plus і Fun Auto. Перші дві можуть поставлятися в кузові дводверного хетчбека або пікапа. Залежно від комплектації запас ходу складає від 100 до 250 км. Максимальна швидкість – 130 км/год.

А електровантажівка Volyk буде пропонуватися у версії Standart з запасом ходу 120 км. Максимальна вага вантажу – 1200 кг.

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