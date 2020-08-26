SkyUp запланировала запуск автоматического возврата билетов на отмененные рейсы

SkyUp запланировала запуск автоматического возврата билетов на отмененные рейсы

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp в начале сентября намерен запустить систему автоматических возвратов билетов на отмененные рейсы.

Об этом KV стало известно из сообщения avianews.com. 

По новым правилам, при отмене рейса по любой причине авиакомпания будет зачислять полную стоимость бронирования на личный счет пассажира в его кабинете на сайте SkyUp. Он будет действовать без ограничения по времени.

Если бронирование проводилось без регистрации личного кабинета, его можно создать, указав электронный адрес, к которому привязаны билеты.

Средства с такого счета можно будет использовать для бронирования новых билетов и услуг авиакомпании для любого человека, а не только владельца счета.

В случае, если пассажир захочет получить денежные средства с электронного счета, ему необходимо будет отправить претензию в SkyUp.

После этого авиакомпания рассмотрит претензию и перечислит денежные средства, подлежащие возврату, на банковскую карту, с которой оплачивалось отмененное бронирование.

Сейчас похожую систему возвратов билетов на отмененные рейсы использует лоу-кост Wizz Air. Авиакомпания зачисляет средства на Wizz-счет с дополнительным бонусом 20% от тарифа. Деньги со счета пассажир может использовать в течение 2 лет с момента зачисления на покупку новых билетов или услуг. Для возврата денег на карту пассажиру необходимо отправлять дополнительную заявку на возврат.

Как сообщала KV, недавно авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” обнародовала обновленную программу полетов на начало осени, с учетом эпидемиологических ограничений стран Шенгенской зоны и других стран мира.

Фото: avianews.com


Сергей Албул, КиевВласть

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