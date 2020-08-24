В Украине осталось всего 65 нелегальных АЗС – Гетьманцев

В Украине осталось всего 65 нелегальных АЗС – Гетьманцев

В Украине сейчас насчитывается всего 65 нелегальных АЗС. Об этом заявил глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

В конце 2019 года в Украине объявили «войну» подпольным заправкам. Все началось с того, что операторов топливного рынка власти попросили снизить цены на бензин и дизель. Они взамен попросили президента Владимира Зеленского решить проблему работающих нелегально заправок.

Зеленский поставил перед правоохранителями задачу до февраля 2020 года закрыть все нелегальные АЗС.

Вначале, действительно, их начали массово закрывать. Однако, потом началась пандемия коронавируса, и полиция забыла про подпольные заправки. Перед правоохранителями встали новые задачи…

Весной некоторые эксперты отмечали, что опять в Украине стало больше нелегальных АЗС, после введения карантина. Теперь же оказывается, что их почти ликвидировали.


Максимов Віталій, Тудей

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