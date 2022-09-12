Гетьманцев прогнозує зниження цін у мережах АЗС

В Україні може знизитись вартість бензину. Таку думку під час телемарафону висловив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

За його словами, українські мережі АЗС мають знизити ціни на бензин у зв'язку з тим, що на міжнародних ринках значно подешевшала нафта. Це має призвести до зниження роздрібних цін на бензин.

Гетьманцев також заявив, що, на його думку, повернення акцизу на автомобільне паливо, яке скасували у березні 2022 року, не призведе до збільшення цін на АЗС. Мало того, він вважає, що бензин на українських заправках може навіть подешевшати через зниження цін на нафту.

Нагадаємо, в Україні планують знову запровадити акциз на паливо. За даними ЗМІ, це може статися наступного місяця – у жовтні 2022 року. Очікується, що акциз на автогаз становитиме 52 євро за 1000 літрів (тобто, як і до початку війни), а на решту автомобільного палива – 100 євро за 1000 літрів.

Тим часом, деякі експерти вважають, що введення акцизу на паливо обов'язково призведе до підвищення цін. Так, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев вважає, що вартість бензину та дизельного палива збільшиться на 4-5 гривень за літр, а автогазу – на 2 гривні за літр.

Раніше стало відомо, що українські водії почали нарікати на погану якість дизельного палива.