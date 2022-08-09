Гетьманцев прокоментував можливе повернення податків на пальне

Кабмін України та народні депутати Верховної Ради ухвалять деякі "непопулярні рішення", які стосуються ринку автомобільного палива. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Гетьманцев прокоментував можливе повернення податків на пальне

За його словами, Кабміну та парламентарям доведеться ухвалити "непопулярні рішення", які стосуються ринку автомобільного палива, "хотів би цього хтось чи ні". Йдеться про повернення акцизу та ПДВ на бензин, дизельне паливо та автогаз.

Нагадаємо, акциз на паливо в Україні скасували у березні 2022 року, щоб під час воєнного стану наповнити ринок бензином та дизельним паливом, а також стабілізувати ціни. У принципі, ця стратегія виявилася ефективною. Однак, тепер, зважаючи на все, Кабмін хоче повернути довоєнні податки на паливо.

Гетьманцев прокоментував можливе повернення податків на пальне

Гетьманців висловив побоювання з приводу того, щоб зараз знову вводити акциз та ПДВ на паливо - "я був би обережним із ухваленням такого рішення зараз". Але він визнає, що в цьому питанні уряду та парламенту доведеться ухвалити деякі "непопулярні рішення". Які саме – він уточнювати не став.

Деякі експерти вважають, що акциз та ПДВ на паливо можуть повернути вже у серпні. Це, звісно, призведе до підвищення цін. Але на скільки конкретно – поки що сказати важко.

Раніше повідомлялося, що в Україні на 10% може подорожчати розмитнення автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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