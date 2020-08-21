Как Феникс из пепла: ЗАЗ поставил на конвейер новую модель

Как Феникс из пепла: ЗАЗ поставил на конвейер новую модель

Запорожский автозавод, который уже несколько месяцев тестово выпускает автомобили Lada, представил общественности свою новую модель. Речь идет про автобус ЗАЗ А12.

ЗАЗ А12 – это большой и вместительный автобус. Его длина составляет 12 метров. В салоне помещается 100 пассажиров. 29 из них – сидячие. Выглядит салон достаточно просторно, хотя, конечно, про большой комфорт говорить не приходится.

Тем не менее, А12 показался нам на фотографиях вполне комфортным, а материалы – качественными.

Как Феникс из пепла: ЗАЗ поставил на конвейер новую модель

Обратите внимание, что этот автобус спроектирован таким образом, чтобы в него было удобно завозить коляски с инвалидами. Некоторым людям с ограниченными возможностями нужно передвигаться по городу, а общественный транспорт не всегда для этого подходит. Конструкторы ЗАЗ учли это обстоятельство.

Как Феникс из пепла: ЗАЗ поставил на конвейер новую модель

Напомним, что с конца 2019 года в Запорожье в тестовом режиме собирают из машинокомплектов автомобили Lada. Если «Рено» всё понравится, то тогда он подпишет контракт с ЗАЗом.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове загорелся элитный Maserati – видеоВо Львове загорелся элитный Maserati – видео
Chery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларовChery показала новый кроссовер за 7 тысяч долларов
Под Харьковом ВАЗ на переходе сбил военную медсестру с младенцемПод Харьковом ВАЗ на переходе сбил военную медсестру с младенцем
В Чабанах пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиляВ Чабанах пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиля
В Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасностиВ Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасности
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский электрогрузовик CoolOn поставили на колесаУкраинский электрогрузовик CoolOn поставили на колеса
На перекрестке около метро “Почайна” внедрили новую схему организации движения
В Украине зарегистрировали новую авиакомпанию, - СМИВ Украине зарегистрировали новую авиакомпанию, - СМИ
GM снимает с конвейера популярный среди украинцев седанGM снимает с конвейера популярный среди украинцев седан
Renault снимет с конвейера легендарную модельRenault снимет с конвейера легендарную модель
8 самых уникальных самодельных авто Украины
Renault снимает с производства популярную модельRenault снимает с производства популярную модель
ВСУ получили новую партию БТРов, в корпусах которых ранее обнаружили трещиныВСУ получили новую партию БТРов, в корпусах которых ранее обнаружили трещины
В Сети показали необычную модель ЗАЗВ Сети показали необычную модель ЗАЗ
США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодкуСША ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку
Последние новости
Подгружаем последние новости