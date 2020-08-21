Как Феникс из пепла: ЗАЗ поставил на конвейер новую модель

Запорожский автозавод, который уже несколько месяцев тестово выпускает автомобили Lada, представил общественности свою новую модель. Речь идет про автобус ЗАЗ А12.

ЗАЗ А12 – это большой и вместительный автобус. Его длина составляет 12 метров. В салоне помещается 100 пассажиров. 29 из них – сидячие. Выглядит салон достаточно просторно, хотя, конечно, про большой комфорт говорить не приходится.

Тем не менее, А12 показался нам на фотографиях вполне комфортным, а материалы – качественными.

Обратите внимание, что этот автобус спроектирован таким образом, чтобы в него было удобно завозить коляски с инвалидами. Некоторым людям с ограниченными возможностями нужно передвигаться по городу, а общественный транспорт не всегда для этого подходит. Конструкторы ЗАЗ учли это обстоятельство.

Напомним, что с конца 2019 года в Запорожье в тестовом режиме собирают из машинокомплектов автомобили Lada. Если «Рено» всё понравится, то тогда он подпишет контракт с ЗАЗом.