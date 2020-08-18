В Киеве шлагбаум повредил Rolls-Royce

В Киеве шлагбаум возле въезда на закрытую территорию одного из жилых комплексов неудачно упал и повредил роскошный Rolls-Royce Wraith. Стоит такой британский автомобиль около 400 тысяч долларов.

Инцидент произошел на минувших выходных в жилом комплексе «Новопечерские Липки». По каким-то причинам шлагбаум упал как раз в тот момент, когда под ним проезжал Rolls-Royce.

В результате у роскошного автомобиля разбито лобовое стекло. Возможно, есть и другие повреждения. Но даже если их нет, то лобовое стекло для Wraith стоит чрезвычайно дорого. К тому же нужно будет еще заплатить за его замену и выплатить моральную компенсацию владельцу Rolls-Royce…

Напомним, что серийное производство Rolls-Royce Wraith началось в 2013 году. Под капотом у него располагается двигатель V12 6.6 Twin Turbo мощностью 632 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой коробкой передач ZF. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.