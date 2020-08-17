Nissan здивував новим бюджетним седаном за $ 11 000

Новий Nissan V-Drive 2021 – бюджетний седан, який орієнтований на ринки, що розвиваються. Але насправді під цим ім’ям ховається Nissan Versa. «Новинку» будуть випускати паралельно з моделлю наступної генерації, пише autocentre.ua .

Нове ім’я не принесло дешевому седану ніяких зовнішніх змін крім нового шильдіка на кришці багажника. В основі моделі лежить платформа V, яку використовували і для моделі нового покоління. Габаритна довжина седана – 4492 мм, ширина – 1695 мм, висота – 1506 мм. Колісна база дорівнює 2600 мм.

Якщо говорити про моторну гаму V-Drive, то її помітно урізали. Виробник відправив у відставку 1,0-літровий атмосферний мотор потужністю 111 к.с., що працює як на бензині, так і на етанолі. В пару агрегату пропонується п’ятиступінчаста механічна коробка передач або варіатор.

І якщо доступних моторів стало менше, то з комплектаціями справи йдуть інакше. Їх як і раніше чотири. За доплату доступні 16-дюймові диски, мультимедіа з 7-дюймовим екраном і камера заднього виду.

Вартість Nissan V-Drive вже відома. За автомобіль просять від 11 250 до 14 385 доларів в залежності від комплектації. В першу чергу модель буде продаватися на ринку Бразилії. При цьому нинішнє перейменоване покоління продовжать випускати на місцевому заводі марки.