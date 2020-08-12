На Северном мосту в Киеве у автобуса на ходу отвалилось колесо (видео)

На Северном мосту в Киеве у автобуса на ходу отвалилось колесо (видео)

У маршрутного автобуса во время движения по Северному мосту в Киеве 11 августа около 11 часов утра сломалась и вылетела вместе с колесами задняя ось. В результате отвалившееся колесо повредило автомобиль Renault.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице патрульной полиции Киева

“К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на водителя маршрутного транспортного средства был составлен материалы по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.

Напомним, что в ноябре 2019 года у одной из столичных маршруток отпало колесо во время движения. Инцидент произошел на перекрестке улиц Цедика и Нестерова в Шевченковском районе.

Фото: скрин видео


Ольга Марийко, КиевВласть

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