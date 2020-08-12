Kia начала тестировать новый Sportage

Kia начала дорожные тесты нового (пятого) поколения компактного кроссовера Kia Sportage, который пользуется большой популярностью в Украине. Прототип заметили в сильно закамуфлированном виде.

Kia Sportage первого поколения появился в 1993 году. Это один из самых первых представителей популярного сейчас во всем мире сегмента компактных кроссоверов. С 2016 года выпускают его четвертое поколение.

К сожалению, новый Sportage тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Скорее всего, дизайн претерпит серьезные изменения. Так Kia всегда поступает, когда та или иная модель меняет поколение.

Sportage пятого поколения построят на новой платформе, разработанной южнокорейским автогигантом специально для кроссоверов. Поэтому у него в салоне будет просторней, чем у модели текущего поколения. Кроме того, почти наверняка покупателям предложат версию с подключаемой гибридной силовой установкой (сейчас у него есть только версия с «мягкой» гибридной силовой установкой).

Kia планирует начать продавать новый Kia Sportage в 2021 году. Сколько он будет стоить – пока не известно.