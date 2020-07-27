За неделю в Киеве зарегистрировали 569 ДТП (инфографика)
За минувшую неделю, 20-26 июля, в Киеве зарегистрировали 569 ДТП. Среди прочего, произошло 2 наезда на людей на пешеходном переходе.
Об этом
В течение прошедшей недели Патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 569 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 628).
В том числе 44 аварии – с пострадавшими (столько же, как на позапрошлой неделе).
Травмировано 47 участников дорожного движения (неделей ранее – 54), среди них – 12 мотоциклистов и 4 велосипедистов.
Погиб один человек – пешеход (на позапрошлой неделе – двое погибших).
Произошло 8 наездов на пешеходов, из них 2 – на пешеходных переходах.
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Фото: соцсети