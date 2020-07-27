За неделю в Киеве зарегистрировали 569 ДТП (инфографика)

За минувшую неделю, 20-26 июля, в Киеве зарегистрировали 569 ДТП. Среди прочего, произошло 2 наезда на людей на пешеходном переходе.

Об этом KV стало известно из сообщения КП “Центр организации дорожного движения”.

В течение прошедшей недели Патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 569 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 628).

В том числе 44 аварии – с пострадавшими (столько же, как на позапрошлой неделе).

Травмировано 47 участников дорожного движения (неделей ранее – 54), среди них – 12 мотоциклистов и 4 велосипедистов.

Погиб один человек – пешеход (на позапрошлой неделе – двое погибших).

Произошло 8 наездов на пешеходов, из них 2 – на пешеходных переходах.

Как сообщала KV , недавно под Борисполем Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись минивен и легковой автомобиль. Предварительно, один из водителей уснул за рулем.

Фото: соцсети