Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)

За июнь текущего года украинцы зарегистрировали 790 электромобилей и 973 гибридов, таким образом их количество в Украине в данный момент составляет 21836 первых и 22046 вторых. Об этом говорится в инфографике исследовательской компании IRS Group, пишет ITC.

Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
Фото: itc.ua

Статистика демонстрирует, что количество регистраций не только вышло на предкарантинный уровень, но даже превысило прошлогодние показатели.

Кто лидирует

Компания Nissan продолжает терять свою долю в ежемесячным регистрациях (-2%), а Tesla набирает ее теми же темпами (+2%). Однако если говорить о суммарном автопарке, то за счет огромного количества ввезенных в Украину б/у Nissan Leaf японский бренд удерживает лидерство в сегменте с многократным перевесом над остальными (55%).

В сегменте гибридов доминирует японский бренд Toyota, который занимает практически половину сегмента (48%) благодаря сразу трем моделям Toyota RAV4, Toyota Prius и Toyota Camry.

IRS Group напомнила, что по итогам 2019 года в Украине было зарегистрировано чуть более 36 тысяч электромобилей и гибридов.

Прогнозы экспертов

Эксперты компании прогнозируют, что по итогам 2024 года в Украине будет 246 тысяч электромобилей и гибридов, то есть за 5 лет «электрический» автопарк вырастет почти в 7 раз.

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