Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
За июнь текущего года украинцы зарегистрировали 790 электромобилей и 973 гибридов, таким образом их количество в Украине в данный момент составляет 21836 первых и 22046 вторых. Об этом говорится в инфографике исследовательской компании IRS Group, пишет ITC.
Статистика демонстрирует, что количество регистраций не только вышло на предкарантинный уровень, но даже превысило прошлогодние показатели.
Кто лидирует
Компания Nissan продолжает терять свою долю в ежемесячным регистрациях (-2%), а Tesla набирает ее теми же темпами (+2%). Однако если говорить о суммарном автопарке, то за счет огромного количества ввезенных в Украину б/у Nissan Leaf японский бренд удерживает лидерство в сегменте с многократным перевесом над остальными (55%).
В сегменте гибридов доминирует японский бренд Toyota, который занимает практически половину сегмента (48%) благодаря сразу трем моделям Toyota RAV4, Toyota Prius и Toyota Camry.
IRS Group напомнила, что по итогам 2019 года в Украине было зарегистрировано чуть более 36 тысяч электромобилей и гибридов.
Прогнозы экспертов
Эксперты компании прогнозируют, что по итогам 2024 года в Украине будет 246 тысяч электромобилей и гибридов, то есть за 5 лет «электрический» автопарк вырастет почти в 7 раз.