Дешевий кросовер популярної в Україні марки несе загрозу

Організація Latin NCAP провела краш-тести двох кросоверів, які виробляються у Бразилії. Фахівці перевірили безпеку Honda WR-V та Volkswagen Nivus, пише «АвтоСвіт» .

Honda WR-V з тріском провалив випробування. За захист дорослих пасажирів кросовер заробив 16,41 бала або 41 відсоток від максимального результату. При фронтальному ударі у водія та пасажира погано захищені ноги та грудні клітини, а при бічному ударі існує ризик отримати серйозну травму грудей. За захист дітей автомобіль отримав 19,92 бала (40 відсотків від максимального результату). Більш-менш непогані результати автомобіль показав у захисті пішоходів – 28,23 бала (59 відсотків).

Під час краш-тестів фахівці з’ясували, що ремені безпеки не відповідають правилам ООН та Latin NCAP, а бічний удар об стовп взагалі не проводився через відсутність бічних подушок безпеки. В результаті кросовер отримав лише одну зірку з п’яти можливих.

Volkswagen Nivus, навпаки, впорався з краш-тестами на відмінно, заробивши максимальну кількість зірок. За захист дорослих та дітей кросовер отримав 36,99 (92%) та 44,87 бала (92%), оскільки вже у базовій комплектації автомобіль обладнаний шістьма подушками безпеки. Але за захист пішоходів при наїзді автомобіль отримав навіть менше балів, ніж Honda – 23,4 (49%).