Ford выкатил новый Bronco.

Почти четверть века в линейке «Форда» отсутствовало имя Bronco. Выпускавшаяся в 1965-1996 годах, модель всегда была исключительно трехдверной. Теперь в ней многое поменялось. Кроме трех вещей – названия, внедорожных способностей и харизмы.

Ford выкатил новый Bronco.

На выбор теперь есть кузова с двумя и четырьмя боковыми створками. Их, как и панели крыши, можно легко демонтировать, превратив машину в кабриолет. По такой же концепции сделан Jeep Wrangler, у которого Ford Bronco и собирается отбивать поклонников. В зависимости от версии длина короткой модификации составляет 4412-4440 миллиметров, длинной – 4811-4839 миллиметров. Внедорожные колеса можно ставить внешним диаметром от 30 до 35 дюймов.

Ford выкатил новый Bronco.

Комплектация влияет и на внедорожные способности. Клиренс варьируется от 210 до 295 миллиметров («пневмы» нет, так что показатель фиксированный), глубина преодолеваемого брода достигает 851 миллиметра. Есть две раздатки на выбор. Обе они двухступенчатые. Базовая подразумевает полный привод part-time и передаточное число нижнего ряда 2,72:1. У более продвинутого аналога режим всех ведущих колес выбирается автоматически, а коэффициент – уже 3,06:1.

Ford выкатил новый Bronco.

В мосты Dana спереди и сзади в качестве опции можно поставить блокировку межколесного дифференциала. Еще один наворот – стабилизатор поперечной устойчивости с гидравлическим замком, размыкающимся на бездорожье. Вообще, фишек для фанатов покорения дикой природы у Bronco великое множество. Всех не перечислить. Среди них есть бамперы с площадкой под лебедку, подножки, выдерживающие вес машины, различные электронные ассистенты.

Ford выкатил новый Bronco.

Двигателей пока заявлено два. Оба «ЭкоБусты» с наддувом. «Четверка» объемом 2,3 литра предлагает 274 л.с. Мотор о шести цилиндрах имеет 2,7 литра рабочего объема и 314 «лошадей». Автомат на десять передач идет со старшим агрегатом по умолчанию и за доплату с более слабым. А в «базе» у него – 7-ступенчатая (!) механика. Причем «асфальтовых» передач в коробке шесть. Плюс «ползущая» ступень – промежуточная между верхним и нижним рядами трансмиссии.

Ford выкатил новый Bronco.

Грубый дизайн интерьера машине идет. Наполнение, однако, современное. Цифровая «приборка», центральный дисплей на восемь или 12 дюймов. Есть внедорожная навигация. Фишек хватает и тут: держатели и зарядка наверху панели для камер и других гаджетов, сливная пробка в полу на случай мойки водой, крепления для вещей на спинках сидений.

Ford выкатил новый Bronco.

Стартовая цена машины в США – 30 тысяч долларов. Первые заказчики получат Ford Bronco весной 2021 года. С учетом обилия опций можно предположить, что шансы выпустить два одинаковых внедорожника стремятся к нулю.

Ford выкатил новый Bronco.
Ford выкатил новый Bronco

Модель возродили после отставки в 1996 году.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Ford.

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