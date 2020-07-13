GM снимает с конвейера популярный среди украинцев седан

GM снимает с конвейера популярный среди украинцев седан

Американский концерн General Motors в октябре текущего года закончит серийное производство седана Chevrolet Aveo. Американский автогигант сосредоточится на разработке и выпуске более перспективных моделей.

Первое поколение Chevrolet Aveo появилось в 2002 году. Над его дизайном работал знаменитый Джорджетто Джуджаро. Сейчас автолюбителям предлагают его второго поколения (с 2011 года). Во многих странах, в том числе в Украине, эта модель пользуется хорошим спросом.

Во многих, но только не в США. Там ее продажи постоянно снижаются. В общем, продажи Aveo не удовлетворяют боссов концерна General Motors. Они решили снять эту модель с конвейера, а вместо нее выпустить другой автомобиль.

С 2018 года General Motors снял с конвейера уже несколько моделей, в том числе Chevrolet Cruze, Impala и Volt. Вместо них появились новые кроссоверы, внедорожники и пикапы. Именно в этом сегменте автомобильного рынка и планирует работать дальше американский автогигант. В его планы также входит выпуск электромобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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