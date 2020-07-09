Автопилот Tesla помог увернуться от вылетевшего со встречки колеса

Автопилот Tesla помог увернуться от вылетевшего со встречки колеса

Владелец Tesla Model 3 смог избежать серьёзной аварии на шоссе, когда со встречной полосы через отбойник в его электромобиль вылетело оторвавшееся колесо. Фирменный автопилот Tesla, как отметил водитель, помог выйти из сложной ситуации.

«От колеса увернулась не Tesla, а я, но без помощи автопилота я бы не справился. Автопилот дал мне время, чтобы оценить ситуацию и увидеть летящее со встречной полосы колесо. Должен сказать, что также Model 3 помогла мне удержаться на дороге. После объезда электромобиль очень быстро стабилизировался и электроника не позволила мне ни перевернуться, ни оказаться развёрнутым поперёк 5 полос движения», — написал владелец Tesla Model 3 в описании к видео.

В ролике, созданном с записей с бортовой системы TeslaCam, которая включает в себя направленные вперёд и назад камеры, а также размещённые на задних крыльях камеры, видно, что инцидент произошёл на высокой скорости в момент, когда владелец электромобиля двигался в крайнем левом ряду.

Колесо, вылетевшее со встречной полосы, перелетело отбойник и, после того, как водитель Model 3 успел среагировать и объехать препятствие, колесо пролетело дальше, чудом не зацепив двигавшиеся следом автомобили.

Напомним, ранее неоднократно появлялись критические отзывы о работе автопилота Tesla, который владельцы негативно оценивали за некорректную работу и проблемы в экстренных ситуациях. При этом Tesla официально не называет комплекс электронных помощников водителя автопилотом, чтобы избежать потенциальных судебных разбирательств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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