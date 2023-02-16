"Павербанк на колесах": у США презентували причіп-зарядку для електрокарів

Німецька компанія Mercedes-Benz презентувала стильний електрофургон для подорожей, але при тривалому вояжі, як правило, підзарядити електрокар може стати великою проблемою й вихід із ситуації знайшли в американській компанії Colorado Teardrops, з'єднавши трейлер з акумуляторною батареєю.

Про це пише ресурс Motor1, інформує Апостроф.

Усередині кемпера з назвою The Boulder, у якому може вільно розміститися до 4 осіб, встановили батарею ємністю 75 кВт*год із можливістю реверсивної зарядки під час стоянки.

Основою для кемпера, загальна вага якого становить близько тонни, є сталева рама з порошковим покриттям.

Усередині "конструкції" повноцінне двоспальне ліжко-трансформер, а також два двоповерхові ліжка.

За додаткову плату можна встановити кондиціонер, обігрівач, резервуар для води з ручним насосом або іншу "начинку".

Продаж причепа заплановано на другу половину 2023 року. Базову ціну встановили 67 тисяч доларів, проте за програмою федерального кредитування можна отримати знижку 12 тисяч доларів.


Олексій Руденко, Апостроф





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