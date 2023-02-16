"Павербанк на колесах": у США презентували причіп-зарядку для електрокарів

Німецька компанія Mercedes-Benz презентувала стильний електрофургон для подорожей, але при тривалому вояжі, як правило, підзарядити електрокар може стати великою проблемою й вихід із ситуації знайшли в американській компанії Colorado Teardrops, з'єднавши трейлер з акумуляторною батареєю.

Про це пише ресурс Motor1, інформує Апостроф .

Усередині кемпера з назвою The Boulder, у якому може вільно розміститися до 4 осіб, встановили батарею ємністю 75 кВт*год із можливістю реверсивної зарядки під час стоянки.

Основою для кемпера, загальна вага якого становить близько тонни, є сталева рама з порошковим покриттям.

Усередині "конструкції" повноцінне двоспальне ліжко-трансформер, а також два двоповерхові ліжка.

За додаткову плату можна встановити кондиціонер, обігрівач, резервуар для води з ручним насосом або іншу "начинку".

Продаж причепа заплановано на другу половину 2023 року. Базову ціну встановили 67 тисяч доларів, проте за програмою федерального кредитування можна отримати знижку 12 тисяч доларів.