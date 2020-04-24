Рада решила, что за нарушение правил ПДД нужно не списывать “штрафные баллы”, а выписывать штрафы

Рада решила, что за нарушение правил ПДД нужно не списывать &ldquo;штрафные баллы&rdquo;, а выписывать штрафы

Верховная Рада (ВР) приняла за основу и в целом проект закона, который упраздняет понятие “штрафных баллов” из перечня наказаний за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В Раде ожидают, что это повысит ответственность водителей и будет способствовать большей безопасности на дорогах.

Об этом KV стало известно в ходе внеочередного пленарного заседания ВР 24 апреля 2020 года, созванного спикером Дмитрием Разумковым по требованию президента Владимира Зеленского. 

Проект закона №2809 нардепа Владлена Неклюдова (фракция “Слуга народа”, , член правоохранительного комитета Рады) “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов” в первом чтении поддержали 318 народных депутатов.

Сразу же после этого нардепы приняли проект закона в целом (302 голоса – “за”).

Проектом акта предлагается исключить из Кодекса об админнарушениях норму о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. 

Автор законопроекта считает, что “штрафные баллы” вместо того, чтобы содействовать ответственности водителей, на самом деле ее понижают.

Согласно действующей норме, применение штрафных баллов предшествует применению административного взыскания в виде штрафа. Каждому гражданину, имеющему право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (или со дня получения права на управление транспортным средством) и до конца года насчитывается 150 баллов. За определенные нарушения списывается определенное количество баллов, а когда их запас иссякнет, водителю грозит штраф.

“При этом опыт развитых стран свидетельствует о других подходах к применению штрафных баллов... Применение более строгого вида ответственности происходит после получения водителем определенного количества штрафных баллов, а не снятия, как предусмотрено законодательством Украины”, – поясняет Владлен Неклюдов. 

Он считает, что ситуация, “при которой лицо не несет ответственности за неоднократные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот, создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям”. Поэтому нардеп и предложил упразднить “штрафные баллы” и за нарушение правил ПДД штрафовать сразу. Большинство народных депутатов с ним согласились.

Фото: “5 канал”


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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