На службу поліції заступив новітній кросовер Hyundai Nexo

Поліцейська делегація в Оснабрюка, Німеччина, зробила весь свій флот дуже стійким. Одна поліцейська машина є найяскравішою, тому що німці встановили проблискові маячки на Hyundai Nexo.

Вперше німецька поліція перейшла на позашляховик Hyundai з паливними елементами. Сміливий крок, тому що, з огляду на обмежені можливості дозаправки, потрібні деякі розрахунки для патрулювання в Nexo. В даний час одна автозаправна станція, де пропонується водень, є в західній частині міста.

При огляді з центру дорога на автозаправку H2 займає 10 кілометрів. Ця станція є однією з 116 станцій заправки воднем в Німеччині. В даний час ще 17 знаходяться в стадії будівництва, і ще 44 перебувають в тісному графіку поставок H2 Mobility Deutschland GmbH. На повному баку Nexo повинен бути в змозі пройти 666 кілометрів.

В іншому стандартний Nexo відрізняється типовою синьо-срібною поліцейською лівреєю і, як і будь-яка поліцейська машина, також отримує проблискові маячки з сиреною і засобами зв’язку. Крім Nexo, поліція Оснабрюка закуповує двадцять електромобілів, дванадцять електричних велосипедів, три електромотора і електричний квадроцикл.