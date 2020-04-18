2020-04-18
Новые европейские самосвалы для украинских дорожников
Украинские дорожные службы получили новые самосвалы. Отмечается, что их автопарк пополнили самосвалы IVECO Trakker 8х4.
Эти самосвалы отлично подходят для перевозки сыпучих грузов. У них механическая или пневматическая подвеска. Ее особенность в том, что ей не требуется смазки и обслуживания.
Также в этих авто есть возможность установить дополнительную ступеньку, с помощью которой водитель сможет проверить груз и при надобности сможет накрыть его брезентом.
От случайных ударов авто имеет нижнюю защиту радиатора. Кроме того, в этих авто есть большой выбор механизмов отбора мощности.