ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 3-х лет

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 3-х лет

При покупке б/у автомобиля нужно обращать внимание на самые разные факторы, в том числе, конечно, на его надежность. Не секрет, что некоторые машины гораздо долговечней, чем другие. В новом рейтинге T?V-Report 2020 названы самые надежные б/у автомобили разных сегментов в возрасте трех лет.

Кроссоверы

В категории кроссоверов победил Mercedes GLC (см. фото вверху). Он же, кстати, стал и абсолютным победителем T?V-Report 2020. Процент поломок – 5,5%. Правда, стоит этот автомобиль дорого – примерно 30 000 евро.

Сити-кары

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 3-х лет

В категории небольших б/у сити-каров безоговорочным лидером стал Opel Adam. У него процент поломок – 5,8%. Купить такой автомобиль можно примерно за 6 000 евро.

Субкомпактные автомобили

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 3-х лет

В этой категории лидирует Audi A1. Процент поломок небольшой – всего 5,8%. Средняя цена – 7 000 евро.

Компактные автомобили

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 3-х лет

Безоговорочный лидер среди трехлетних компактных автомобилей — Mercedes A-Class. У него процент поломок – 5,8%.

Спорткары

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 3-х лет

В категории трехлетних спорткаров сразу два победителя – Porsche 911 и Mercedes SLC/SLK. У них процент поломок тоже 5,8%.


Максимов Віталій, Тудей

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