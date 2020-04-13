Ferrari возобновит работу заводов в Италии не раньше 3 мая

Ferrari возобновит работу заводов в Италии не раньше 3 мая

Из-за эпидемии коронавируса власти Италии решили продлить ограничительные меры, которые ввели по всей стране. Теперь карантин в Италии продлится до 3 мая.

Итальянский производитель спортивных автомобилей класса люкс Ferrari заявил, что откладывает возобновление производства на своих заводах в Маранелло и Модене почти на три недели до 3 мая после того, как правительство продлило общенациональный режим блокировки. Об этом пишет Металлургпром.

Ferrari, также как Lamborghini и крупнейший итальянский автомобилестроитель Fiat Chrysler, впервые объявил о том, что прекращает производство в Италии в марте из-за перебоев в поставках комплектующих вызванных карантинными мероприятиями пандемии коронавируса.

В то время в Ferrari заявляли, что приостановят свою деятельность в Маранелло и Модене до 27 марта после того, как возникли серьезные проблемы с цепочкой поставок, которые больше не позволят продолжить производство. Компания заявила, что продлила приостановку производства в последнюю неделю марта до 14 апреля, если не возникнет никаких новых проблем с поставками запасных частей.

Италия является одной из наиболее пострадавших стран в эскалации кризиса Covid-19, и с начала марта правительство предпринимает все более жесткие превентивные меры для замедления распространения пандемии коронавируса, особенно в наиболее пострадавших районах страны, которые включают город Маранелло.

МинПром по материалам МеталлургПром

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