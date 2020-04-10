В полиции объяснили, кому из водителей нужно носить маски

Административные протоколы и последующие штрафы, которые посыпались на украинцев, упорно не желающих надевать защитную маску после того, как правительство усилило режим карантина, ясно показали, что эпидемия — это не шутки, и допускать послаблений полиция не намерена. В связи с этим о том, нужна ли маска во время поездки на автомобиле, и не повлечет ли ее отсутствие штраф, задумались уже украинские водители.

Нарушителям карантинного режима в Украине светил немалый штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен — все будет зависеть от тяжести совершенного проступка. При этом к числу нарушений предписанных правительством карантинных мер относится также и появление в общественных местах без защитной маски. Относится ли к числу общественных мест личное транспортное средство, и что делать водителю, которого остановила полиция, объяснили в Патрульной полиции Николаевской области, сообщает издание Николаевские новости.

По словам правоохранителей, водитель в любом случае обязан иметь при себе маску, в особенности, в том случае, если в салоне помимо него находятся пассажиры. В первую очередь, такая мера касается таксистов, однако затрагивает и обычных водителей. Пассажиры при этом также обязаны носить маски.

Однако в том случае, если водитель находится в салоне автомобиля один, маску он может и не носить, поскольку личное авто не является общественным местом и многотысячный штраф в этом случае ему не грозит.

Тем не менее, если водителя остановит сотрудник полиции, маску тот обязан надеть, ведь полицейский не может знать о состоянии его здоровья.

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