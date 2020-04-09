В программном обеспечении Boeing 737 MAX выявлены новые ошибки

В программном обеспечении Boeing 737 MAX выявлены новые ошибки

Boeing объявила об обнаружении двух новых проблем в программном обеспечении авиалайнеров 737 MAX, которые намерена в скором времени исправить. Компания продолжает работать над тем, чтобы получить необходимые разрешения регулирующих органов, которые позволят возобновить полёты лайнеров данной модели.

В сообщении сказано, что первая проблема связана с «гипотетическими сбоями» в микропроцессоре управляющего полётом компьютера. Из-за неё самолёт может потерять управление, начав набирать или терять высоту самопроизвольно. Вторая ошибка может привести к отключению функции автопилота во время захода на посадку. В компании заявили, что обе проблемы будут устранены после обновления программного обеспечения.

Федеральное авиационное управление подтвердило, что компания «продолжает работать над автоматизированной системой управления полётом Boeing 737 MAX. В конечном счёте производитель должен продемонстрировать соответствие всем сертификационным стандартам». В компании отметили, что выявление новых проблем не должно повлиять на изначальный план по возвращению Boeing 737 MAX к полётам, но, когда будет произведено обновление ПО, сказано не было.

Напомним, полёты авиалайнеров Boeing 737 MAX были прекращены по всему миру весной прошлого года после двух авиакатастроф, которые привели к гибели более 300 человек. В обоих случаях непосредственно перед авиакатастрофой лайнеры начинали автоматически терять высоту. Когда именно Boeing 737 MAX могут вернуться к перевозкам пассажиров пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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