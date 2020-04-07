Коронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоны

В соответствии с постановлением №255 Кабинета Министров от 2 апреля, в Украине возобновили работу автосалоны. В частности, сегодня, 7 апреля, свои двери посетителям откроют автосалоны брендов Peugeot, Citroen, Opel и DS Automobiles.

Автосалоны в Украине перешли на дистанционную работу в марте, когда из-за пандемии коронавируса ввели карантин. Тогда временно закрылись все автосалоны, а также многие автосервисы. Правда, потом часть автосервисов возобновила работу, так как Кабмин сделал им некоторые послабления.

Теперь возобновляют свою работу украинские автосалоны. Естественно, соблюдаются все необходимые меры гигиены, в том числе дезинфекция помещений, соблюдение дистанции между консультантом и клиентом. Консультанты автосалонов будут работать в защитных масках и резиновых перчатках. Посетители тоже должны соблюдать меры, которые предусматривает карантин.

Первыми решили начать работу автосалоны Группы PSA. Думаем, скоро откроют свои двери посетителям автосалоны и других автопроизводителей.

Напомним, что карантин в Украине из-за коронавируса введен до 24 апреля. Со вчерашнего дня начали действовать более строгие правила карантина, чем раньше.