45-річний Mercedes-Benz 600 з інтер’єром Maybach продають за € 2 млн

Рестмод Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 року підготували фахівці підрозділу Mercedes-Benz Classic, а на продаж машину виставили в Нідерландах.

Оригінальні компоненти в автомобілі зберегли, тому він заявлений як класичний, а ось салон перекроїли повністю, тоді як зовні модель відрізняється тільки нестандартним забарвленням кузова.

У салоні тепер є сучасні деталі, включаючи електрорегулювання сидінь, електросклопідйомники, клімат-контроль і багато іншого. При цьому в інтер’єрі зробили класичну панель приладів, аналоговий годинник, кермо, а також дверні карти і стельові ручки.

Технічно, як згадувалося вище, машина залишилася колишньою. Тому в рух її приводить 250-сильний двигун об’ємом 6,3 літра. Система приводу на задню вісь, а тандем мотору становить 4-ступінчастий автомат. Заявлений пробіг 1112 км. Є інформація, що на реставрацію і створення салону витратили сім років.