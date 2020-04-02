Обнаружен заброшенный автосалон с новыми Alfa Romeo, Fiat и Peugeot

В столице Аргентины обнаружили заброшенный автосалон с новыми автомобилями Alfa Romeo, Fiat и Peugeot, простоявшими без движения около 30 лет. Участок земли, где был найден старый автосалон Ganza Sevel, был недавно приобретен новым владельцем: он как раз и сделал удивительную находку.

Обнаружен заброшенный автосалон с новыми Alfa Romeo, Fiat и Peugeot

kaskotecalcos / Instagram

Как пишет Carscoops, новый владелец земли для продажи найденных машин нанял фирму Kaskote Calcos. Специалисты компании помыли и проверили данные автомобили и поделились фотографиями коллекции, которая включает, например, Fiat Tipo, Duna, Uno, а также Alfa Romeo 33 Sport Wagon и Peugeot 405.

Цены на машины Kaskote Calcos пока не сообщила.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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