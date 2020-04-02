Обнаружен заброшенный автосалон с новыми Alfa Romeo, Fiat и Peugeot

В столице Аргентины обнаружили заброшенный автосалон с новыми автомобилями Alfa Romeo, Fiat и Peugeot, простоявшими без движения около 30 лет. Участок земли, где был найден старый автосалон Ganza Sevel, был недавно приобретен новым владельцем: он как раз и сделал удивительную находку.

kaskotecalcos / Instagram

Как пишет Carscoops, новый владелец земли для продажи найденных машин нанял фирму Kaskote Calcos. Специалисты компании помыли и проверили данные автомобили и поделились фотографиями коллекции, которая включает, например, Fiat Tipo, Duna, Uno, а также Alfa Romeo 33 Sport Wagon и Peugeot 405.

Цены на машины Kaskote Calcos пока не сообщила.



