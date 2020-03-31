В Киеве заметили очень необычный спорткар Ferrari

В столице нам удалось заснять необычный Ferrari F430. Выглядит он ярко, но при детальном осмотре становится понятно, что перед нами – копия Феррари.

Впрочем, должны признать, что клон Ferrari F430 получился очень неплох. Внешне он практически полностью соответствует оригиналу. Кстати, даже на номерных табличках написано Ferrari Kiev.

копия феррари украина топжыр

Интересно, что в базе данных эти номера числятся за Hyundai Sonata 2014 года. Хотя судя по внешним признакам и колесным дискам, этот клон Феррари создан на базе Peugeot 406 (этот авто довольно известный в Киеве).

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