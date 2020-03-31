В Киеве заметили очень необычный спорткар Ferrari

В столице нам удалось заснять необычный Ferrari F430. Выглядит он ярко, но при детальном осмотре становится понятно, что перед нами – копия Феррари.

Впрочем, должны признать, что клон Ferrari F430 получился очень неплох. Внешне он практически полностью соответствует оригиналу. Кстати, даже на номерных табличках написано Ferrari Kiev.

Интересно, что в базе данных эти номера числятся за Hyundai Sonata 2014 года. Хотя судя по внешним признакам и колесным дискам, этот клон Феррари создан на базе Peugeot 406 (этот авто довольно известный в Киеве).