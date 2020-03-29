Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Легендарный португалец пополнил коллекцию своих автомобилей.
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал обладателем спортивного автомобиля Bugatti Centodieci, стоимостью 9,5 млн евро, сообщает Eurosport.
Спорткар выпущен лимитированной серией специально к 110-летнему юбилею Bugatti. Всего компания создаст 10 таких автомобилей.
Centodieci будет оснащен 8-литровым W16 двигателем, мощностью 1600 л.с. Разгон до 100 км/ч займет 2,4 секунды.
При этом отмечается, что 35-летний Роналду получит новое авто только к 2021 году - компания еще не начала производство модели.
У Криштиану уже есть две машины Bugatti – Veyron и Chiron.
В сезоне-2019/20 Роналду забил за "Ювентус" 21 мяч в 22 играх Серии А.
Напомним, Роналду и его агент и соотечественник Жорже Мендешпожертвовали более 1 млн фунтов на борьбу с коронавирусом.