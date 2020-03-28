КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев

Ограничение действует только для автобусов междугородного и межобластного сообщения.

КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев
Фото: facebook/Mysh Mark

Киевская городская госадминистрация опровергла информацию о запрете на въезд и выезд частного транспорта из столицы. Въезды и выезды из Киева не закрыли, а контролируют сотрудники полиции и муниципальной стражи, говорится на странице КГГА в facebook.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничено. На сегодня действует ограничение на въезд автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - будем принимать другие решения", - сообщил советник мэра Киева и секретарь Штаба по ликвидации последствий ЧС Владимир Бондаренко.

Он добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - станет обязательной.

"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - отметил Бондаренко.

Вместе с тем населению рекомендуют ограничить передвижение на собственных автомобилях между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.

Ранее народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в своем телеграмм-канале распоряжение КГГА об условиях пропускного режима в столице в связи с распространением коронавируса, прокомментировав, что въезд в Киев якобы запрещен до 24 апреля. Однако в документе об этом не говорится.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что закроет въезд и выезд из Киева, если ситуация с коронавирусом в столице начнет резко ухудшаться. Он обавил, что если киевляне будут соблюдать ограничительные меры, то это не потребуется.

Напомним, количество больных коронавирусом в Киеве за последние сутки выросло на 19 человек - до 74.



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