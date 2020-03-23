Porsche витратить 10 млрд євро на електрифікацію своїх моделей

Німецький автовиробник планує протягом 4 років вкласти значні кошти в гібридизацію, електрифікацію та інші новітні технології свого модельного ряду.

Компанія зі Штутгарта була натхненна успіхами своєї першої повністю електричної моделі – Porsche Taycan. У зв’язку з цим невдовзі дебютує перша модифікація електрокара, що отримала назву Taycan Cross Turismo. Крім того, наступне покоління кросовера Porsche Macan позбудеться традиційних ДВЗ і перейде на електромотори.

«Ми отримали близько 30 тис. заявок на покупку Taycan ще до світової прем’єри моделі у вересні. Понад 15 тис. клієнтів вже підписали договір купівлі-продажу. Ми впевнені, що в 2020 році привабливість Taycan, а також різних модифікацій 911, 718 і Cayenne допоможе нам утримати попит на наші моделі на високому рівні», – розповів глава марки Олівер Блум.

Настільки значні інвестиції, розмір яких складе близько 10 млрд євро, виправдані на тлі зниження економічних показників марки.