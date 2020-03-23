В Запорожье временно отменили льготы на проезд

В общественный транспорт пускают по 10 человек.

В Запорожье с 23 марта временно отменили льготы на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк.

Такое решение приняли в рамках введенного карантина, чтобы отбить охоту пользоваться транспортом у людей старшего возраста, а остальным дать возможность в более-менее нормальных условиях добираться на работу.

"С сегодняшнего дня льготный проезд в Запорожье временно отменен. Общественный транспорт работает в штатном режиме, перевозя не больше 10 пассажиров в салоне. Я направил в Кабмин обращение с просьбой разрешить перевозку до 20 пассажиров в больших автобусах и троллейбусах", - говорится в фейсбуке мэра.

Он попросил жителей Запорожья не передвигаться по городу без насущной необходимости.