Названі найнебезпечніші дороги України

Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні продовжує зростати: за інформацією Патрульної поліції, протягом перших 60 днів 2020 року на дорогах країни зафіксовано 24 698 інцидентів — в середньому по 412 «пригод» на добу.

Як повідомляє AUTO.RIA.com , роком раніше середньодобова кількість ДТП в цей же період становила 395 випадків — і різниця, на перший погляд, не так вже й велика. Але тільки на перший.

12 магістралей з найбільшою кількістю ДТП, 2020 р. (* в дужках вказані порівняльні дані за січень-лютий 2019):