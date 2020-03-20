Украина отправила в Китай грузовой самолет за тестами и медоборудованием

Еще один рейс ожидается на следующей неделе.

Украина отправила в Китай грузовой самолет Ил-76 за медицинским грузом: лабораторными и экспресс-тестами на коронавирус, масками, аппаратами искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Мотовиловец, который, по его словам, будет одним из пассажиров этого самолета.

Фото: facebook.com/motovilovets.andrey

"Военный грузовой самолет Ил-76 вскоре взлетает из аэропорта Борисполь в Гуанчжоу, Китай. В 11:00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал Мотовиловец в фейсбуке.

По его словам, на следующей неделе будет выполнен еще один рейс.

Напомним, что по состоянию на вечер 19 марта в Украине выявили 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Три из них (около 11%) привели к летальному исходу.

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