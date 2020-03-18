Автобусам, которые возят в Киев иногородних специалистов, будут выданы спецпропуска (документ)

Автобусам, которые возят в Киев иногородних специалистов, будут выданы спецпропуска (документ)

Автобусам, которые возят в Киев иногородних специалистов, будут выданы специальные пропуска. С соответствующими запросами столичные власти обратились к перевозчикам. 

Об этом KV стало известно из обращения Подольской райгосадминистрации (РГА) к ряду перевозчиков от 18 марта 2020 года № 51. 

Документ ссылается на исполнение поручения Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 18 марта 2020 года № 053-3799 касательно пункта 5 протокола Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 17 марта 2020 года № 12 в отношении предоставления разрешения на перевозку пассажиров автобусными маршрутами пригородного, междугороднего и межобластного соединении по спецпропуску.

Руководителей предприятий, занимающихся автобусными перевозками, просят в кратчайшие сроки предоставить перечень автобусов, согласно приложению к документу, которые будут обеспечивать перевозку специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность Киева, но проживающих за его пределами, для выдачи спецпропусков. 

Как сообщала KV, из-за многочисленных жалоб жителей Киева на закрытие метрополитена в связи с карантинными мероприятиями, столичные власти решили рассмотреть вопрос о возобновлении работы метро, но с ограничениями. Кроме того, как оказалось, около половины медперсонала киевских больниц проживают в регионах. Теперь столичные власти ломают голову, как обеспечить доезд медсестрам и медбратьям до рабочих мест.

Ранее KV сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома в связи с введенными противоэпидемиологическими мерами. Также он обратился к Кабинету министров с предложением обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуск.

Напомним, в "Киевпастрансе" заявили, что пытались предупреждать людей и не допускать переполнения общественного транспорта утром 18 марта. И пообещали применять к водителям и кондукторам дисциплинарные наказания.

Отметим, на заседании правительства 18 марта 2020 года было принято постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в Киевской области. Оно основано на принятом ранее решении областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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