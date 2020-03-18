Автобусам, которые возят в Киев иногородних специалистов, будут выданы спецпропуска (документ)
Автобусам, которые возят в Киев иногородних специалистов, будут выданы специальные пропуска. С соответствующими запросами столичные власти обратились к перевозчикам.
Об этом
Документ ссылается на исполнение поручения Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 18 марта 2020 года № 053-3799 касательно пункта 5 протокола Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 17 марта 2020 года № 12 в отношении предоставления разрешения на перевозку пассажиров автобусными маршрутами пригородного, междугороднего и межобластного соединении по спецпропуску.
Руководителей предприятий, занимающихся автобусными перевозками, просят в кратчайшие сроки предоставить перечень автобусов, согласно приложению к документу, которые будут обеспечивать перевозку специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность Киева, но проживающих за его пределами, для выдачи спецпропусков.
Как сообщала
Ранее
Напомним, в "Киевпастрансе" заявили, что пытались предупреждать людей и не допускать переполнения общественного транспорта утром 18 марта. И пообещали применять к водителям и кондукторам дисциплинарные наказания.
Отметим, на заседании правительства 18 марта 2020 года было принято постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в Киевской области. Оно основано на принятом ранее решении областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.
Фото: соцсети