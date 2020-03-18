Столичные власти рассматривают вопрос о возобновлении работы метро, но с ограничениями (видео)

Из-за многочисленных жалоб жителей Киева на закрытие метрополитена в связи с карантинными мероприятиями, столичные власти решили рассмотреть вопрос о возобновлении работы метро, но с ограничениями. Кроме того, как оказалось, около половины медперсонала киевских больниц проживают в регионах. Теперь столичные власти ломают голову, как обеспечить доезд медсестрам и медбратьям до рабочих мест.

Об этом KV стало известно из видеообращения заместителя председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА), секретаря Киевсовета Владимира Пропокипа.

“Киевляне! Мы слышим ваши жалобы на закрытие метро. Неработающий метрополитен – огромная проблема для города. Но киевская власть выполнять постановление Кабинета министров. Лично я против того, чтобы метрополитен был полностью закрытым. Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями. Метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города”, – сообщил Владимир Прокопив.

Также он отметил, что в столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. Эти люди критически необходимы на своих рабочих местах.

В этой связи столичные власти также разрабатывают программу для КП “Киевпастранс”, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы.

Как сообщала KV , мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома в связи с введенными противоэпидемиологическими мерами. Также он обратился к Кабинету министров с предложением обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуск.

Напомним, в "Киевпастрансе" заявили, что пытались предупреждать людей и не допускать переполнения общественного транспорта утром 18 марта. И пообещали применять к водителям и кондукторам дисциплинарные наказания.

Отметим, на заседании правительства 18 марта 2020 года было принято постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в Киевской области. Оно основано на принятом ранее решении областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Фото: Wikipedia