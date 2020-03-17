На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)

В Киеве проводится масштабные ремонтные работы на ряде улиц: просп. Гузара, путепровод на ул. Полярной, просп. Бандеры, ул. Пушкинская, ул. Никольско-Ботаническая, ул. Покровская. В этой связи на некоторых улицах движение будет ограничено аж до конца весны.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Вечерний Киев”.

Согласно данным КК “Киевавтодор” (*), из-за масштабного ремонта дорожного покрытия в ближайшее время ограничивается движения транспорта на следующих локациях:

просп. Гузара до 5 апреля. Работы будут проводиться на участке от ул. Гарматной до бул. В. Гавела в сторону Кольцевой дороги.

Путепровод через железную дорогу на ул. Полярной до 7 апреля. Во время ремонта частично ограничат движение на одну полосу в каждом направлении.

просп. Бандеры до 26 апреля. Будут обновлять покрытие между ул. Иорданской и просп. Оболонским в направлении ул. Телиги. Во время работ движение будет организовано одной проезжей частью.

ул. Пушкинская до 31 мая. Работы продолжаются на участке между ул. Л. Толстого и бул. Т. Шевченко. Во время ремонта движение части улицы перекрыто.

ул. Никольско-Ботаническая до 31 марта. Во время работ движение автотранспорта ограничено полностью.

Капитальный ремонт дорог Подола. Полностью ограничено движение по ул. Покровская до конца мая.

Как сообщала KV , недавно экс-глава КК “Киевавтодор” Александр Густелев заявил, что в 2015-2019 годах силами корпорации были внедрены многочисленные инновационные проекты в сфере повышения безопасности дорожного движения – пешеходные переходы, островки безопасности, антипарковочные столбики и другое.

Ранее KV сообщала, что Нацполиция заинтересовалась сотрудничеством коммунальной корпорации (КК) “Киевавтодор” с целым рядом предприятий. Правоохранители считают, что коммунальные “дорожники” вместе со своими подрядчиками – ООО “Транс Лайт Групп”, ООО “Проектная компания “Аркон”, ООО “Альянс Стройинвест Групп” и ООО “Онур Конструкцион Интернешнл” – разработали преступный механизм хищения бюджетных средств путем незаконного завышения стоимости работ. По сведениям полицейских, в течение 2017-2019 годов указанная группа могла причинить бюджету ущерб на сумму более 10 млн гривен.

Отметим, Александр Густелев 15 апреля 2015 года возглавлял КК “Киевавтодор”. 19 февраля 2020 года Кабмин согласовал назначение Густелева, ранее уличенного в коррупции, на должность заместителя Киевского градоначальника и распоряжением Киевского городского головы № 99 от 21 февраля 2020 года он был назначен заместителем главы КГГА переводом из КК “Киевавтодор”.

С 21 февраля 2020 года и.о. гендиректора “Киевавтодора” является Владимир Гузема .

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: fakti.ks.ua