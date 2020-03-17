На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)
В Киеве проводится масштабные ремонтные работы на ряде улиц: просп. Гузара, путепровод на ул. Полярной, просп. Бандеры, ул. Пушкинская, ул. Никольско-Ботаническая, ул. Покровская. В этой связи на некоторых улицах движение будет ограничено аж до конца весны.
Об этом
Согласно данным КК “Киевавтодор” (*), из-за масштабного ремонта дорожного покрытия в ближайшее время ограничивается движения транспорта на следующих локациях:
просп. Гузара до 5 апреля. Работы будут проводиться на участке от ул. Гарматной до бул. В. Гавела в сторону Кольцевой дороги.
Путепровод через железную дорогу на ул. Полярной до 7 апреля. Во время ремонта частично ограничат движение на одну полосу в каждом направлении.
просп. Бандеры до 26 апреля. Будут обновлять покрытие между ул. Иорданской и просп. Оболонским в направлении ул. Телиги. Во время работ движение будет организовано одной проезжей частью.
ул. Пушкинская до 31 мая. Работы продолжаются на участке между ул. Л. Толстого и бул. Т. Шевченко. Во время ремонта движение части улицы перекрыто.
ул. Никольско-Ботаническая до 31 марта. Во время работ движение автотранспорта ограничено полностью.
Капитальный ремонт дорог Подола. Полностью ограничено движение по ул. Покровская до конца мая.
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Отметим, Александр Густелев 15 апреля 2015 года
С 21 февраля 2020 года и.о. гендиректора “Киевавтодора” является
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.
* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)
Фото: fakti.ks.ua