МИУ формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта
Граждан просят следить за обновлением информации.
Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта.
Об этом сообщила пресс-служба МИУ в фейсбуке.
В министерстве призвали следить за обновлением информации на их сайте.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели. В Киеве с 17 марта также ограничат движение людей в другие населенные пункты.
Вернувшихся после 17 марта граждан не будут отправлять на обсервацию. В случае необходимости, им будет предоставлена возможность пройти тест на коронавирус.
Глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий сообщил, что на внеочередном заседании Рада может ввести административную и уголовную ответственность за распространение COVID-19.
Ранее Министерство иностранных дел рассказало, как вернуться в Украину из-за границы в период карантина.