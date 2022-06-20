У Києві відкрили ще два мости та запустили нові маршрути громадського транспорту: список

Від сьогодні у столиці проїзд відкрито п'ятьма мостами, інформує ZN.ua.

Від сьогодні, 20 червня, у Києві відкрили рух мостом Метро та мостом Патона, повідомили в Київській міській держадміністрації. Зокрема, мостом Патона запустили автобусні та тролейбусні маршрути.

Таким чином, сьогодні для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють п'ять мостів:

  • Дарницький;
  • Північний;
  • Південний;
  • міст Метро;
  • міст Патона.

«Місто закликає водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини «швидкої», поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами», – зазначили в КМДА.

Там додали, що від сьогодні мостом Патона організовано роботу 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів громадського транспорту.

Автобусні маршрути:

  • № 51 «ст. м. «Червоний Хутір» – ст.м. «Либідська»;
  • № 55 «Дарницька площа – ст. м. «Палац Спорту»;
  • № 115 «Контрактова площа – Будинок культури»;
  • № 118 «ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут».

Тролейбусні маршрути:

  • № 43 «Дарницька площа – Кібцентр»;
  • № 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська»;
  • № 50 «вул. Північна – ст.м. «Святошин».





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