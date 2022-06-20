2022-06-20
У Києві відкрили ще два мости та запустили нові маршрути громадського транспорту: список
Від сьогодні у столиці проїзд відкрито п'ятьма мостами, інформує
Від сьогодні, 20 червня, у Києві відкрили рух мостом Метро та мостом Патона,
Таким чином, сьогодні для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють п'ять мостів:
- Дарницький;
- Північний;
- Південний;
- міст Метро;
- міст Патона.
«Місто закликає водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини «швидкої», поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами», – зазначили в КМДА.
Там
Автобусні маршрути:
- № 51 «ст. м. «Червоний Хутір» – ст.м. «Либідська»;
- № 55 «Дарницька площа – ст. м. «Палац Спорту»;
- № 115 «Контрактова площа – Будинок культури»;
- № 118 «ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут».
Тролейбусні маршрути:
- № 43 «Дарницька площа – Кібцентр»;
- № 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська»;
- № 50 «вул. Північна – ст.м. «Святошин».
Юлія Москаленко, ZN.ua