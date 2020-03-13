В Киеве завершилось тестирование Kyiv Smart Card

В столице завершилось тестирование электронного билета. В рамках тестирования активные киевляне проверяли готовность столицы до официального запуска единого электронного билета, которое состоится 1 апреля. Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации (КГГА) Юрий Назаров пообещал учесть предложения тестировщиков е-билета при совершенствовании сервиса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КГГА.

Как сообщается, сегодня Киев – это самая многочисленная транспортная система Украины, которой ежедневно пользуется 1,5 млн пассажиров. Качественное функционирование электронного билета является залогом активной жизни в городе. Чтобы убедиться в эффективной работе билета, а также заранее выявить и исправить возможные недостатки, команда Kyiv Smart City совместно с Департаментом информационно-коммуникационных технологий КГГА предложили киевлянам приобщиться к проверке транспортной карты.

“В течение месяца 200 участников бесплатно пользовались Kyiv Smart Card во всех видах общественного транспорта и делились впечатлениями в блогах на Facebook под хэштегом #ятестуюеквиток. Всего наша команда получила более 3 тысяч заявок на участие в тестировании. Для объективности исследования выбрали представителей различных категорий населения. Мы учтем предложения тестировщиков е-билета при совершенствования сервиса”, – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Во время передвижения по городу на общественном транспорте тестировщики обращали внимание на такие параметры:

удобство электронного билета для пассажировскорость работы турникетов и валидаторов;преимущества и недостатки системы;экономию времени и средств;доступность Kyiv Smart Card в точках продаж;оперативность и эффективность службы поддержки;способы пополнения транспортной карты;систему контроля транспортной карты в приложении Kyiv Smart City.

Сообщается, что вскоре будут представлены результаты тестирования в формате ответов на актуальные вопросы горожан. Участников и других киевлян проинформируют о выявленных недостатках системы и сроки, в рамках которых техническая команда сможет их устранить для удобства пассажиров.

Команда Kyiv Smart City выразила искреннюю благодарность всем участникам тестирования, которые откликнулись и помогли улучшить сервис единого электронного билета. Активные киевляне поддерживали связь с технической поддержкой в ??режиме реального времени 24/7, записывали смешные видео и делились новостями в социальных сетях. Желание жителей города участвовать в процессах его совершенствования является импульсом для новых проектов с привлечением общественности.

Ранее KV сообщала, что 7 февраля началось тестирование электронного билета Kyiv Smart Card. В качестве тестировщиков были отобраны 200 желающих, которые бесплатно получили Kyiv Smart Card и письмо-инструкцию.

Напомним, с 1 апреля общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Е-билет будет действовать в метро, ??автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке. Разовый проезд можно будет осуществить с помощью QR-билета, в бумажном или электронном виде, сгенерированном на смартфоне. А постоянные пользователи общественного транспорта могут приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. Пополнение на 50 поездок дает возможность сэкономить 1,5 гривны на каждой поездке.