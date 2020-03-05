Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка

Экс-форварда "Черноморца" признали виновным по ст.286 УК.

Фото: Кадр оперативного видео ГУ МВД в Полтавской области

Великобагачанский районный суд Полтавской области 20 февраля вынес приговор бывшему футболисту Руслану Левиге. Он признан виновным в совершении ДТП, в котором погиб бывший игрок сборной Украины по футболу Сергей Закарлюка.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Авария произошла 5 октября 2014 года возле Полтавы. Футболисты ехали в автомобиле Mercedes-Benz C240 и врезались в военный грузовик МАЗ, который стоял на проезжей части с включенными аварийными и габаритными огнями.

Фото: Football.ua Сергей Закарлюка

Левига сидел за рулем и, по версии следствия, был пьян. Это подтверждается результатом токсикологического исследования, которое выявило 0,8 промилле в крови водителя (легкая степень алкогольного опьянения).

Сам футболист вину не признал. Он утверждает, что спиртного не употреблял и ехал со скоростью 80-90 км/час. По его версии, перед ним ехал микроавтобус, который в какой-то момент без включенного поворотника сместился влево. Как оказалось, объезжал стоявший грузовик. Левига среагировать не успел и допустил столкновение.

При этом автотехническая экспертиза установила, что освещенный грузовик можно было увидеть с расстояния 157 метров. Этого достаточно, чтобы затормозить и избежать столкновения.

Изучив доказательства, суд признал Левигу виновным по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания начался с 20 февраля 2020 года, когда Левигу взяли под страду.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Фото: dynamo.kiev.ua Руслан Левига

Напомним, Руслан Левига играл на позиции форварда. Провел 317 игр на профессиональном уровне, в которых забил 67 голов. Дольше всего выступал за "Черноморец", также играл в "Олимпике", "Ильичевце", "Ворскле", "Нефтянике" и других командах. На его счету - три игры за молодежную сборную Украины.

Полузащитник Сергей Закарлюка провел 484 матчей (больше половины - за киевский ЦСКА/"Арсенал"), в которых забил 96 голов. На его счету 10 игр за национальную сборную Украины.

Ему было 38 лет.